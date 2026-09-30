30 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе в реке утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном УМЧС.
29 сентября вечером в центр оперативного управления Оршанского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение об утонувшем человеке в реке Скупья в районе переулка Набережного в агрогородке Межево.
По прибытии к месту вызова, на поверхности воды в полуметре от берега, работники МЧС обнаружили и извлекли тело утонувшей женщины. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы.-0-
Происшествия
30 сентября 2026, 10:07
Женщина утонула в реке в Оршанском районе
Фото Витебского областном УМЧС
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