Женщина утонула в реке в Оршанском районе

30 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе в реке утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном УМЧС.



29 сентября вечером в центр оперативного управления Оршанского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение об утонувшем человеке в реке Скупья в районе переулка Набережного в агрогородке Межево.



По прибытии к месту вызова, на поверхности воды в полуметре от берега, работники МЧС обнаружили и извлекли тело утонувшей женщины. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы.-0-