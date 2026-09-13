13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина погибла при пожаре квартиры в Витебске, ее пожилую мать удалось спасти. Подробности чрезвычайной ситуации сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.



Пожар произошел в квартире на первом этаже пятиэтажки на ул.Гагарина областного центра 12 сентября. Сообщение о ЧС поступило в службу спасения после 23.00.



В горящей комнате спасатели обнаружили женщину 1961 г.р., позже медики констатировали ее смерть. Работники МЧС спасли ее мать 1936 г.р., ее вынесли на свежий воздух. Пенсионерку с отравлением продуктами горения госпитализировали.



Пожар ликвидировали спасатели. Огнем в комнате уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-