Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Лидском районе 

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в жилом доме в Лидском районе погибла женщина и пострадал мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.



Вечером 5 октября жительница агрогородка Можейково сообщила на линию 112 о том, что услышала звук внешнего свето-звукового устройства, выведенного от автономного пожарного извещателя на доме соседей.



К моменту прибытия к месту происшествия подразделений МЧС внутри кирпичного строения было плотное задымление. Спасатели обнаружили в горящем помещении мужчину, который находился в гостях у хозяйки. Его вынесли его на свежий воздух и передали медикам. Спасенного госпитализировали.



Саму же хозяйку дома работники МЧС обнаружили в бессознательном состоянии в соседней комнате. Помочь ей уже было невозможно, медики констатировали смерть женщины.



На месте пожара работало пять единиц техники МЧС.-0-