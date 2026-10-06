6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в жилом доме в Лидском районе погибла женщина и пострадал мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Вечером 5 октября жительница агрогородка Можейково сообщила на линию 112 о том, что услышала звук внешнего свето-звукового устройства, выведенного от автономного пожарного извещателя на доме соседей.
К моменту прибытия к месту происшествия подразделений МЧС внутри кирпичного строения было плотное задымление. Спасатели обнаружили в горящем помещении мужчину, который находился в гостях у хозяйки. Его вынесли его на свежий воздух и передали медикам. Спасенного госпитализировали.
Саму же хозяйку дома работники МЧС обнаружили в бессознательном состоянии в соседней комнате. Помочь ей уже было невозможно, медики констатировали смерть женщины.
На месте пожара работало пять единиц техники МЧС.-0-
Происшествия
06 октября 2026, 10:17
Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Лидском районе
Скриншот видео МЧС
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