Женщина погибла под колесами авто в Гомеле

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ДТП погибла женщина-пешеход, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.





Беда случилась 18 октября около 20.00. По предварительной информации, 65-летний водитель за рулем "Тойоты" выезжал с ул.Осипова на пр.Космонавтов и при повороте совершил наезд на 58-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора.





От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.





В Госавтоинспекции напомнили водителям: "При повороте направо или налево на зеленый сигнал обязательно уступайте дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть".





Важная рекомендация пешеходам: даже при зеленом сигнале светофора перед началом перехода следует убедиться, что все автомобили остановились и пропускают людей. Кроме этого, в темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.





В этот же день в Мозырском районе в д.Матрунки в дорожной аварии пострадал байкер. 46-летний мужчина на мотоцикле IRBIS на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в металлические ворота дома. С травмами мотоциклиста увезли в Мозырскую городскую больницу.-0-