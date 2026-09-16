16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заклинившая педаль газа привела к столкновению маршрутки с легковушкой в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария случилась днем на пересечении улиц Княгининской и Ржавецкой. Произошло столкновение маршрутного такси Mercedes и Belgee. По предварительной информации, у маршрутного такси заклинила педаль газа.
"65-летняя пассажирка маршрутного такси доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска", - рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В Госавтоинспекции напомнили, что водителям необходимо обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием своего транспортного средства. Участие в дорожном движении транспортного средства при наличии технических неисправностей запрещается.-0-
Происшествия
16 сентября 2026, 19:21
Заклинила педаль газа. В Минске машрутка столкнулась с легковушкой, пострадала женщина
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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