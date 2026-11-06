Водитель такси погиб в ДТП в Могилеве

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в результате столкновения автомобилей погиб водитель такси. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.



По предварительной информации, сегодня около 18.30 на ул.Якубовского вблизи торгового центра "Авеню" 22-летний водитель BMW двигался по главной дороге. В это время с прилегающей территории выехал автомобиль-такси Dongfeng под управлением 30-летнего могилевчанина, в результате чего произошло столкновение.



От полученных травм водитель такси погиб на месте происшествия. На месте работают сотрудники ГАИ, бригада скорой медицинской помощи и МЧС. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.-0-