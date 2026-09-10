10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель иномарки въехал в технику дорожных рабочих на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В районе 10-го км внешнего кольца МКАД сегодня вечером 36-летний водитель автомобиля Mazda совершил наезд на водоналивной блок и прицеп прикрытия. От удара водоналивной блок отбросило в попутный автомобиль BYD.
По данным столичной ГАИ, в результате ДТП никто из людей не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Госавтоинспекции напоминают водителям быть внимательными и осмотрительными на дорогах.-0-
Происшествия
Водитель иномарки протаранил технику дорожных рабочих на МКАД
10 сентября 2026, 21:44
Водитель иномарки протаранил технику дорожных рабочих на МКАД
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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