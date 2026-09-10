Водитель иномарки протаранил технику дорожных рабочих на МКАД

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель иномарки въехал в технику дорожных рабочих на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



В районе 10-го км внешнего кольца МКАД сегодня вечером 36-летний водитель автомобиля Mazda совершил наезд на водоналивной блок и прицеп прикрытия. От удара водоналивной блок отбросило в попутный автомобиль BYD.



По данным столичной ГАИ, в результате ДТП никто из людей не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.



В Госавтоинспекции напоминают водителям быть внимательными и осмотрительными на дорогах.-0-