Водитель фуры пострадал в ДТП с грузовиком на М10 в Дрогичинском районе 

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе водитель фуры пострадал в ДТП. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.



Авария произошла 19 сентября около 10.40 на автодороге М10. Седельным тягачом Shacman с полуприцепом управлял 48-летний житель России. Фура ехала в направлении от Кобрина в сторону Иваново. По предварительной информации, на 487-м км трассы водитель выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем МАЗ, за рулем которого был 52-летний житель Дрогичинского района.



Водитель Shacman в ДТП получил травмы, его госпитализировали.



Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.-0-