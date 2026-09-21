21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе водитель фуры пострадал в ДТП. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 19 сентября около 10.40 на автодороге М10. Седельным тягачом Shacman с полуприцепом управлял 48-летний житель России. Фура ехала в направлении от Кобрина в сторону Иваново. По предварительной информации, на 487-м км трассы водитель выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем МАЗ, за рулем которого был 52-летний житель Дрогичинского района.
Водитель Shacman в ДТП получил травмы, его госпитализировали.
Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.-0-
Происшествия
21 сентября 2026, 17:42
Водитель фуры пострадал в ДТП с грузовиком на М10 в Дрогичинском районе
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