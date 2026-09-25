



ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром на ул.Ломоносова райцентра. Водитель автомобиля "Форд Транзит" столкнулся с электровелосипедом под управлением 45-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении и начал совершать поворот налево в непосредственной близости от автомобиля.





Мужчина получил травмы, с которыми был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался.





"Электровелосипед - транспортное средство повышенной опасности. При движении по проезжей части водители электровелосипедов должны четко и заблаговременно подавать сигналы о своих маневрах, а перед поворотом или перестроением - убедиться в безопасности. Автомобилисты должны быть внимательны к двухколесным участникам движения - электровелосипедисты и велосипедисты менее заметны на дороге, особенно в темное время суток и в "слепых зонах". Соблюдайте безопасный боковой интервал и дистанцию при обгоне", - напомнили в УГАИ.-0-

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водитель электровелосипеда погиб в ДТП с микроавтобусом в Ельске, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.