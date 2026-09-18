18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня утром на 18-м километре автодороги Р-87 Витебск - Орша.
Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Opel, не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет.
В результате ДТП водитель и 25-летняя пассажирка были доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.-0-
Происшествия
18 сентября 2026, 23:54
В Витебском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
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