18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.



Авария произошла сегодня утром на 18-м километре автодороги Р-87 Витебск - Орша.



Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Opel, не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет.



В результате ДТП водитель и 25-летняя пассажирка были доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.-0-