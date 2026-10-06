6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар в операторной зерносушильного комплекса в Витебском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сегодня поступило сообщение о загорании на улице Центральной в агрогородке Бабиничи. На момент прибытия к месту происшествия подразделений МЧС наблюдалось горение внутри здания операторной зерносушильного комплекса. Загрузка зерна в шахте комплекса отсутствовала. Спасатели ликвидировали возгорание.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавших нет. На месте пожара работало пять единиц техники МЧС.-0-
Происшествия
06 октября 2026, 10:27
В Витебском районе спасатели ликвидировали пожар на зерносушильном комплексе
Скриншот видео МЧС
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