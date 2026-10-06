В Витебском районе спасатели ликвидировали пожар на зерносушильном комплексе 

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар в операторной зерносушильного комплекса в Витебском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.



Сегодня поступило сообщение о загорании на улице Центральной в агрогородке Бабиничи. На момент прибытия к месту происшествия подразделений МЧС наблюдалось горение внутри здания операторной зерносушильного комплекса. Загрузка зерна в шахте комплекса отсутствовала. Спасатели ликвидировали возгорание.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавших нет. На месте пожара работало пять единиц техники МЧС.-0-