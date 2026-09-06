6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели рыбака от удара током, сообщили БЕЛТА в СК.
Сегодня днем 49-летний местный житель ловил рыбу в водоеме вблизи д.Хайсы. Не сворачивая удочку, он решил сменить место лова. Во время движения задел снастью провода линии электропередачи и получил удар током. От полученных травм мужчина скончался.
На месте работала следственно-оперативная группа. Следователем проведен детальный осмотр, зафиксирована следовая картина, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе осмотра установлено, что вблизи от места ловли был установлен знак, предупреждающий об опасности высоковольтной линии электропередачи.
Обстоятельства произошедшего будут установлены Витебским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.-0-
Происшествия
06 сентября 2026, 21:42
В Витебском районе рыбак задел удочкой ЛЭП и погиб от удара током
Фото СК
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