В Витебском районе рыбак задел удочкой ЛЭП и погиб от удара током

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели рыбака от удара током, сообщили БЕЛТА в СК.



Сегодня днем 49-летний местный житель ловил рыбу в водоеме вблизи д.Хайсы. Не сворачивая удочку, он решил сменить место лова. Во время движения задел снастью провода линии электропередачи и получил удар током. От полученных травм мужчина скончался.



На месте работала следственно-оперативная группа. Следователем проведен детальный осмотр, зафиксирована следовая картина, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе осмотра установлено, что вблизи от места ловли был установлен знак, предупреждающий об опасности высоковольтной линии электропередачи.



Обстоятельства произошедшего будут установлены Витебским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.-0-