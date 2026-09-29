29 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе произошел пожар в магазине. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном УМЧС.
29 сентября ночью на линию 112 поступило сообщение о загорании в агрогородке Новка. На момент прибытия подразделений МЧС наблюдалось задымление внутри здания магазина.
Спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте пожара работало семь единиц техники МЧС.-0-
Происшествия
29 сентября 2026, 10:11
В Витебском районе произошел пожар в магазине
Фото Витебского областного управления МЧС
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