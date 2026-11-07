7 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске ребенок пострадал в результате ДТП, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.
По информации ведомства, авария произошла сегодня около 13.15 вблизи дома 22 по ул. 39-й Армии. Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем FAW, совершила наезд на 7-летнего ребенка, внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение детей.
Уважаемые взрослые! Если вы заметили детей, играющих вблизи проезжей части, не оставайтесь безучастными: напомните им об опасности, отведите в безопасное место. Объясните, что дорога и ее обочина - не место для игр. Внимательность каждого может предотвратить трагедию и сохранить детскую жизнь.-0-
Происшествия
07 ноября 2026, 19:57
В Витебске семилетний ребенок попал под колеса легковушки
Скриншот видео УВД Витебского облисполкома
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