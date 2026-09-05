5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе в ДТП пострадал водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 15 часов на 141 км автодороги Р-20 в районе д. Зельки.
Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. Там транспортное средство опрокинулось.
В результате ДТП водитель был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи.-0-
Происшествия
В Верхнедвинском районе в ДТП пострадал водитель
05 сентября 2026, 23:53
В Верхнедвинском районе в ДТП пострадал водитель
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
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