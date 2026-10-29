В Свислочском районе водитель комбайна наехал на двух механизаторов, один из них погиб

29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе на территории УСП "Совхоз Великосельский" в д.Великое Село водитель комбайна наехал на работников, один из них погиб. Возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.





По предварительным данным, сегодня днем 58-летний слесарь мастерской, управляя комбайном, совершил наезд на двух механизаторов. В результате происшествия один из работников, 58 лет, скончался на месте. Второй пострадавший, 42-летний механизатор, госпитализирован в учреждение здравоохранения.





На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ проведен осмотр, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели и назначен ряд экспертных исследований. Установлено, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.





Свислочским райотделом СК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как отметил заместитель председателя Свислочского райисполкома Юрий Куликов, семье погибшего будет оказана всевозможная помощь - и материальная, и организационная: "А также необходимая поддержка в решении всех возникающих вопросов. Не останется без внимания и второй пострадавший, который в настоящее время находится в учреждении здравоохранения: ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка. Вопросы безопасности на производстве взяты на контроль - будут установлены все обстоятельства произошедшего".-0-