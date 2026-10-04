В Шумилинском районе в ДТП погиб мотоциклист

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП в Шумилинском районе погиб мотоциклист, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.





Авария произошла сегодня около 16 часов на автодороге Р-20 "Витебск - Полоцк". По предварительной информации, 42-летний водитель, управляя мотоциклом Honda, при совершении обгона, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с 62-летним водителем автомобиля Opel.





В результате ДТП от полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте.





По факту ДТП проводится проверка.-0-