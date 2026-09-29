29 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Сенно при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном УМЧС.
29 сентября ночью поступило сообщение о загорании жилого дома по 2-му переулку Мичурина в районном центре. На момент прибытия подразделений МЧС происходило открытое горение дома, произошло обрушение кровли. Под слоем обрушившихся строительных конструкций в одной из комнат работники МЧС обнаружили труп хозяйки дома. Спасатели ликвидировали возгорание.
Огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество. Причину и обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы.-0-
Происшествия
29 сентября 2026, 09:20
В Сенно при пожаре погибла женщина
Фото Витебского областного управления МЧС
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