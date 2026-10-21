21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки на территории Минской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, четыре человека получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
20 октября около 04.25 на 70-м км автодороги Минск - Гомель Пуховичского района 62-летний водитель автомобиля Opel наехал на 40-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части. Велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Около 13.55 на пересечении автодорог Борисов - Березино - Бобруйск и Уша - Мурово Березинского района 55-летний водитель Volkswagen при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир Volkswagen госпитализированы.
В тот же день около 15.00 на улице Нормандия-Неман в Борисове 30-летний водитель Renault, двигаясь задним ходом, наехал на 78-летнюю местную жительницу на проезжей части. Пешеход госпитализирована.
Около 19.30 на 51-м км автодороги Слобода - Новосады в Борисове 39-летний водитель, управляя автомобилем Audi A4, наехал на остановившийся для пропуска встречных транспортных средств и дальнейшего поворота налево BMW под управлением 20-летнего водителя. Водитель Audi получил травмы, госпитализация не потребовалась.
В ГАИ настоятельно рекомендуют водителям быть предельно внимательными за рулем, строго соблюдать ПДД, обдумывать каждый свой маневр, а также выбирать безопасную скорость и дистанцию.-0-
Происшествия
21 октября 2026, 17:27
В Пуховичском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома
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