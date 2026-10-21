В Пуховичском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки на территории Минской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, четыре человека получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.



20 октября около 04.25 на 70-м км автодороги Минск - Гомель Пуховичского района 62-летний водитель автомобиля Opel наехал на 40-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части. Велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.



Около 13.55 на пересечении автодорог Борисов - Березино - Бобруйск и Уша - Мурово Березинского района 55-летний водитель Volkswagen при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир Volkswagen госпитализированы.



В тот же день около 15.00 на улице Нормандия-Неман в Борисове 30-летний водитель Renault, двигаясь задним ходом, наехал на 78-летнюю местную жительницу на проезжей части. Пешеход госпитализирована.



Около 19.30 на 51-м км автодороги Слобода - Новосады в Борисове 39-летний водитель, управляя автомобилем Audi A4, наехал на остановившийся для пропуска встречных транспортных средств и дальнейшего поворота налево BMW под управлением 20-летнего водителя. Водитель Audi получил травмы, госпитализация не потребовалась.



В ГАИ настоятельно рекомендуют водителям быть предельно внимательными за рулем, строго соблюдать ПДД, обдумывать каждый свой маневр, а также выбирать безопасную скорость и дистанцию.-0-