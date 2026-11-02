В Пружанском районе мужчину убило током во время сварочных работ

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе 28-летний местный житель погиб от удара током при работе с электросварочным аппаратом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяну Коток.



Мужчина трудился во дворе дома. Сначала током его ударило в ногу, однако он не прекратил работать с электросварочным аппаратом. Последующая электротравма оказалась для молодого человека летальной. С места происшествия было изъято электрооборудование, которое направили для исследования в управление ГКСЭ по Брестской области.



Во время экспертизы выяснилось, что удлинитель был самодельным. Из-за дефектов его было небезопасно использовать: существовала возможность поражения током из-за наличия электрической связи между контактными элементами электрической вилки. При исследовании сварочного аппарата также выявлены эксплуатационные недочеты. В конструкцию агрегата были внесены изменения. Вместо заводской ручки к аппарату была прикреплена металлическая, что создавало риски для получения электротравмы.



Пружанский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-