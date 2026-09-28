В Петрикове мусоровоз при движении задним ходом смертельно травмировал пешехода 

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петрикове мусоровоз сдавал задним ходом и смертельно травмировал пешехода. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



ДТП со смертельным исходом произошло утром 26 сентября. 57-летний водитель на МАЗе двигался задним ходом по 2-му переулку Осеннему и совершил наезд на 62-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.



В тот же день на транспорте пострадала женщина. Инцидент произошел по ул.Трифонова в Речице. По предварительной информации ГАИ, 56-летний водитель рейсового автобуса МАЗ-203047 проявил невнимательность при закрытии дверей. Он начал движение, не убедившись в завершении безопасной посадки и высадки пассажиров. В тот момент оказалась защемлена нога 80-летней пассажирки, которая выходила на остановочном пункте. Женщину доставили в райбольницу.



"При движении задним ходом обязательно убедитесь в безопасности маневра: визуально осмотрите пространство позади автомобиля, используйте зеркала, при необходимости привлеките помощника. Помните: в слепой зоне позади машины может оказаться человек", - подчеркнули в областной ГАИ.-0-