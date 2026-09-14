В Островецком районе утонул рыбак: друг нашел его с удочкой в руке

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе работники МЧС извлекли из реки Ошмянка утонувшего мужчину. Об этом сообщили БЕЛТА в ОСВОДе.





Сообщение об утонувшем мужчине в реке Ошмянка вблизи д.Керплошина поступило 12 сентября в 18.13. Прибывшие на место работники МЧС извлекли из воды утонувшего мужчину 1965 года рождения.





Как выяснилось, 12 сентября около 16.30 двое знакомых начали рыбачить на реке Ошмянка. Спустя час мужчины разошлись в разные стороны по руслу реки, договорившись встретиться в 18.00 на месте первоначального сбора. Однако вернувшись к назначенному месту один из них товарища не дождался. Он попытался найти его самостоятельно, пройдя вдоль береговой линии, и в 18.10 обнаружил знакомого в воде без признаков жизни на расстоянии около полуметра от берега с удочкой в руках.





Как пояснили в МЧС, ширина реки в этом месте достигает 10 м, глубина - до 1,5 м, скорость течения - 0,05 м/с. Место для купания не оборудовано.-0-