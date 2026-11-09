В Ошмянском районе пьяный водитель перевозил знакомых и вылетел в кювет

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе 40-летний водитель, накануне употреблявший алкоголь, сел за руль Hyundai, не справился с управлением и опрокинул автомобиль. В результате ДТП тяжело пострадала пассажирка, сообщили БЕЛТА в УСК по Гродненской области.





Авария произошла 3 ноября на автодороге Норшты - Сокотенята. Мужчина ехал в направлении деревни Каменка, когда автомобиль съехал за пределы проезжей части и перевернулся. На переднем пассажирском сиденье находилась 44-летняя женщина. Она получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель и пассажир, 40-летний мужчина, также получили травмы различной степени тяжести. Еще один участник поездки, 37-летний мужчина, в медицинской помощи не нуждался.





Как установило следствие, знакомые попросили водителя отвезти их в соседний населенный пункт. Несмотря на то, что накануне он употреблял спиртное, мужчина согласился и сел за руль. Действия 40-летнего фигуранта квалифицированы по ч.4 ст.317 УК - нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.





С санкции прокурора обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрошены водитель, потерпевшая и свидетели, проведены необходимые экспертные исследования и другие следственные действия. Расследование продолжается.-0-