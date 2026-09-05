5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше в ДТП пострадал пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 17 часов вблизи дома № 56 по улице Владимира Ленина.
Водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии пешеход 1952 года рождения с травмами доставлен в больницу.-0-
Происшествия
05 сентября 2026, 22:16
В Орше в ДТП пострадал пешеход
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
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