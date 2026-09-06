6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе в ДТП погибла девушка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 14 часов на 143-м км автодороги М8, вблизи д.Гришаны. По предварительной информации, 26-летняя водитель, управляя автомобилем Citroеn, при совершении обгона не справилась с управлением, допустила занос автомобиля и съехала в кювет.
В результате ДТП от полученных травм водитель скончалась на месте.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
Происшествия
06 сентября 2026, 23:05
В Оршанском районе легковушка вылетела в кювет, водитель погибла на месте
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
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