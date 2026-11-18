18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели ликвидировали пожар в гараже. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Сегодня вечером на линию 112 поступило сообщение о возгорании на территории гаражного кооператива по ул.Звездной.
На момент прибытия подразделений МЧС гаражная ячейка и находившийся внутри легковой автомобиль были охвачены огнем.
Как сообщили в ведомстве, произошла вспышка паров газовоздушной смеси с последующим возгоранием имущества и обрушением двух плит перекрытия и задней стенки гаража.
В результате инцидента травмирован мужчина, он госпитализирован.
Спасатели ликвидировали пожар. На месте происшествия работали шесть единиц техники МЧС.-0-
Происшествия
18 ноября 2026, 23:19
В одном из гаражных кооперативов Гродно вспыхнул газ, есть пострадавший
Скриншот видео МЧС
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