18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели ликвидировали пожар в гараже. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.



Сегодня вечером на линию 112 поступило сообщение о возгорании на территории гаражного кооператива по ул.Звездной.



На момент прибытия подразделений МЧС гаражная ячейка и находившийся внутри легковой автомобиль были охвачены огнем.



Как сообщили в ведомстве, произошла вспышка паров газовоздушной смеси с последующим возгоранием имущества и обрушением двух плит перекрытия и задней стенки гаража.



В результате инцидента травмирован мужчина, он госпитализирован.



Спасатели ликвидировали пожар. На месте происшествия работали шесть единиц техники МЧС.-0-