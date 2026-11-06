В Новополоцке при ремонте ворот погиб работник предприятия

Днем 5 ноября 38-летний формовщик находился на территории предприятия. После того, как мужчина закончил основную работу, решил починить металлические ворота цеха, которые длительное время не использовались. Во время ремонта ворота опрокинулись и придавили мужчину. От полученных травм он скончался.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Новополоцким городским отделом Следственного комитета во время проверки. Особое внимание следователи уделят установлению причин и условий, способствовавших гибели мужчины.-0-