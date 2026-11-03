В Несвижском районе нетрезвый водитель сбил пешеходов и пытался скрыться 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе нетрезвый водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Мингорисполкома.



По предварительной информации, 2 ноября около 19.04 на ул.Центральной в агрогородке Юшевичи 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Audi Q7 наехал на двух пешеходов, находившихся на краю проезжей части. Водитель с места происшествия скрылся. С 19.25 по 20.35 на территории Несвижского, Клецкого, Копыльского, Столбцовского и Узденского районов был введен в действие план "Перехват". В результате оперативных действий сотрудников Госавтоинспекции нарушитель был задержан и водворен в ИВС. Медицинское освидетельствование зафиксировало 2,06 промилле алкоголя в его организме. Также выяснилось, что мужчина был лишен водительских прав. Его автомобиль помещен на штрафную стоянку.



Двое пострадавших в ДТП были доставлены в медицинское учреждение. Врачам не удалось спасти жизнь 53-летнего пешехода - он умер от полученных травм. Вторая пострадавшая, 67 лет, в настоящее время находится под наблюдением медиков.



Госавтоинспекция Минской области напоминает, что за оставление места ДТП предусмотрен штраф до 25 базовых величин или лишения права управления на срок до двух лет. За оставление потерпевшего в опасности наступает уголовная ответственность, а бегство становится отягчающим обстоятельством. Водитель обязан оставаться на месте ДТП и предпринять все меры для оказания помощи пострадавшим, а также о случившемся сообщить в ГАИ.-0-