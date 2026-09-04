В Мозыре легковушка не уступила дорогу микроавтобусу, его пассажирка в реанимации





ДТП произошло сегодня около 07.30. 23-летний водитель без права управления ехал на автомобиле "Фольксваген Пассат". По данным областной Госавтоинспекции, при выезде со второстепенной дороги на ул.Иваненко в районе дома №18 райцентра он не уступил дорогу микроавтобусу "Мерседес Бенц Спринтер" под управлением 40-летнего водителя на главной дороге. Избежать столкновения не удалось.





Травмы в ДТП получила 41-летняя женщина - пассажирка микроавтобуса, находившаяся на заднем сиденье. Она не была пристегнута ремнем безопасности. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Мозырской горбольницы.





В областной Госавтоинспекции напомнили водителям, что при выезде со второстепенной дороги необходимо уступать дорогу всем транспортным средствам, приближающимся по главной дороге. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, категорически запрещено. Это не только нарушение закона, но и прямая угроза безопасности всех участников дорожного движения", - рассказали в УГАИ.-0-

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре легковушка не уступила дорогу пассажирскому микроавтобусу. В ДТП пострадала женщина, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.