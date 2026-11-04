4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе на пилораме погиб водитель. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.





Вечером 3 ноября 28-летний водитель грузового самосвала Shacman доставил бутовый камень на территорию пилорамы. Во время разгрузки кузов большегруза задел высоковольтную линию электропередач, после чего машина загорелась.





По предварительным данным, мужчина погиб от поражения электрическим током, когда пытался покинуть кабину.





На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминалистического отдела УСК по Могилевской области. Следователи с привлечением специалистов управления ГКСЭ провели детальный осмотр, была зафиксирована следовая картина. По изъятым во время проведения осмотра предметам и объектам назначен ряд необходимых экспертных исследований.





Могилевским межрайонным отделом СК проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии. Особое внимание будет уделено выявлению причин и условий, способствовавших происшествию.-0-