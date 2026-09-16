В Могилеве в парке аттракционов погиб 18-летний стажер, заведующей предъявлено обвинение

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Могилевской области установило обстоятельства гибели 18-летнего кандидата на трудоустройство, смертельно травмированного при выполнении работ на аттракционе "Сальто" в парке Могилева. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.



Трагедия произошла днем 1 мая. Молодой человек осуществлял работы по управлению и эксплуатации аттракциона, не обладая необходимым допуском и подготовкой, обратили внимание в УСК.



Следствием установлено, что ответственность за допущенные нарушения лежит на 25-летней заведующей парком аттракционов. "Являясь должностным лицом, ответственным за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда на объектах парка, она самостоятельно допустила к работе 18-летнего кандидата на трудоустройство. Молодой человек выполнял обязанности на потенциально опасном объекте без заключения трудового или гражданско-правового договора, проверки знаний по вопросам промышленной безопасности и охране труда, медицинского осмотра, обучения, стажировки и первичного инструктажа", - рассказали в УСК.



Как обратили внимание следователи: отсутствие подготовки привело к тому, что юноша управлял аттракционом "Сальто", не обладая навыками безопасного выполнения работ. По завершении рабочего цикла он не установил балансир с каруселью на фиксатор перед снятием предохранительных устройств с пассажиров, нарушив требования техники безопасности. В момент высадки пассажиров произошло самопроизвольное движение балансира, вызванное смещением груза. Молодой человек получил смертельную травму головы и скончался на месте.



По результатам расследования 25-летней заведующей парком аттракционов предъявлено обвинение по ч.2 ст.306 (нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда должностным лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. В отношении нее применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Следователь в адрес вышестоящей организации внес представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления.-0-