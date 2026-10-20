В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в частном доме





Тела погибших были найдены вечером 19 октября. При первичном осмотре внешние признаки насильственной смерти отсутствовали. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа с привлечением следователей-криминалистов и специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Были проведены детальный осмотр места происшествия, фиксация следовой картины, а также опрошены очевидцы.





Для установления точных причин смерти назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и химические исследования. По предварительным данным, женщина скончалась от отравления этиловым спиртом, мужчина - от острой сердечной недостаточности.





В настоящее время Могилевский межрайонный отдел СК проводит проверку, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-

20 октября, Могилев / Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел 60-летней женщины и ее 66-летнего сожителя в одном из частных домовладений Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в Управлении Следственного комитета по Могилевской области.