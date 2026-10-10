В Могилеве ребенок попал под колеса легковушки





В результате ДТП малолетняя с травмами доставлена в больницу для обследования.





Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, осторожными и не пренебрегать требованиями Правил дорожного движения, а также снижать скорость до минимума при подъезде к пешеходному переходу.





Родители, не оставляйте детей без присмотра и не забывайте, что юным велосипедистам младше 14-ти лет запрещено передвигаться по дороге без сопровождения взрослых. При необходимости пересечь проезжую часть им необходимо спешиваться и катить велосипед рядом с собой. Контролируйте досуг своего ребенка и выбирайте вместе с ним безопасные маршруты движения.-0-

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня около 16 часов на улице Фатина водитель Belgee совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая, не спешившись, пересекала дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает УВД Могилевского облисполкома.