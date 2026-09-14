14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в июне 2026 года в бане на территории частного домовладения был обнаружен труп 27-летнего мужчины. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.
Государственным медицинским судебным экспертом в ходе наружного исследования трупа каких-либо телесных повреждений не обнаружено.
В деревне Раубичи мужчина решил вытопить баню, вышел из дома и назад уже не вернулся. Обеспокоенный длительным отсутствием сына, отец пошел искать и, открыв дверь в баню, увидел тело мужчины без признаков жизни.
В результате проведенной экспертизы установлено, что мужчина смертельно отравился угарным газом. В ходе проверки было установлено, что на момент растопки баня была полностью исправна.
Судебные эксперты напомнили, что угарный газ смертельно опасен, так как не имеет цвета, вкуса и запаха, а при попадании в кровь полностью блокирует перенос кислорода.-0-
Происшествия
14 сентября 2026, 13:37
В Минском районе мужчина погиб от отравления угарным газом при растопке бани
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