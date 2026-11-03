В Минском районе горел склад

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС ликвидировали загорание на складе в агрогородке Большевик Минского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Сообщение о пожаре поступило сегодня утром. К моменту прибытия подразделений МЧС было плотное задымление в здании склада. Было установлено, что произошло загорание стеллажа в слесарном помещении. Спасатели ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается. На месте происшествия работало пять единиц спецтехники МЧС.-0-