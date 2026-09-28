28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в агрогородке Самохваловичи автомобиль наехал на лежащую на проезжей части женщину, она скончалась в больнице, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
ДТП случилось 27 сентября около полудня на ул.Юзофовича агрогородка. Как рассказали в УГАИ, 57-летний местный житель за рулем Renault совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части. Женщина скончалась в учреждении здравоохранения.
За минувшие сутки в ДТП на дорогах Минской области еще один человек получил травмы. Около 15.30 на ул.Коммунара в д.Листопадовичи Солигорского района 20-летний местный житель, не имея прав, сел на мотоцикл, не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. Водителя госпитализировали. По информации УГАИ, у него были признаки алкогольного опьянения.-0-
Происшествия
28 сентября 2026, 15:08
В Минском районе автомобиль наехал на лежащую на дороге женщину, она скончалась
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома
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