26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в аварии на перекрестке пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Аварию вблизи здания №32 по улице Машиностроителей спровоцировал 50-летний водитель автомобиля Ford. По предварительной информации, на перекрестке равнозначных дорог он не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю Peugeot.
"12-летняя пассажирка автомобиля Peugeot после осмотра бригадой скорой медицинской помощи передана родителям. 50-летний водитель автомобиля Ford доставлен в учреждение здравоохранения для обследования", - рассказали в Госавтоинспекции.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска и работники МЧС.
"На перекрестке равнозначных дорог водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа", - напомнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.-0-
Происшествия
26 сентября 2026, 17:47
В Минске в аварии на перекрестке пострадал ребенок
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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