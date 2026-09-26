26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в аварии на перекрестке пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Аварию вблизи здания №32 по улице Машиностроителей спровоцировал 50-летний водитель автомобиля Ford. По предварительной информации, на перекрестке равнозначных дорог он не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю Peugeot.



"12-летняя пассажирка автомобиля Peugeot после осмотра бригадой скорой медицинской помощи передана родителям. 50-летний водитель автомобиля Ford доставлен в учреждение здравоохранения для обследования", - рассказали в Госавтоинспекции.



На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска и работники МЧС.



"На перекрестке равнозначных дорог водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа", - напомнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.-0-