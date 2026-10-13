13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске роупджампер из-за ошибки в страховке упал с высоты и получил многочисленные травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
По предварительным данным, 36-летний индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по экстрим-прыжкам (роупджампингу), готовил площадку к приему клиентов. С монтажом и настройкой снаряжения ему помогал 40-летний знакомый, который решил совершить прыжок, закрепив страховку самостоятельно. Из-за неправильной фиксации узлов мужчина упал на землю и получил многочисленные травмы. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователь и специалисты ГКСЭ провели осмотр, зафиксировали следовую картину, изъяли снаряжение, опросили очевидцев. Для установления степени тяжести телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Заводским (города Минска) районным отделом Следственного комитета. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, способствовавших травмированию.-0-
Происшествия
В Минске роупджампер упал с высоты из-за ошибки в страховке. Следователи проводят проверку
13 октября 2026, 16:30
В Минске роупджампер упал с высоты из-за ошибки в страховке. Следователи проводят проверку
Фото СК
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