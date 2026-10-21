В Минске при замене кровли склада погиб 53-летний рабочий

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске днем при выполнении работ по замене кровли на одном из складских помещений организации на улице Гурского погиб 53-летний рабочий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Мужчина, передвигаясь по крыше здания без страховочного оборудования и средств индивидуальной защиты, провалился внутрь склада. В результате падения с высоты он получил травмы, от которых скончался.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминалистического отдела УСК по городу Минску. Следователями проводится детальный осмотр, фиксируется следовая картина, изымается документация по охране труда и технике безопасности, назначен ряд экспертных исследований.
"Все обстоятельства произошедшего будут установлены Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, повлекших гибель рабочего, а также соблюдению требований безопасности при проведении работ", - говорится в сообщении.-0-