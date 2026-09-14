В Минске при падении с крыши во время кровельных работ погиб мужчина





По предварительным данным, сегодня днем бригада строителей проводила кровельные работы на крыше девятиэтажного жилого дома по ул.Сухаревской. Во время выполнения работ 37-летний рабочий потерял равновесие и сорвался вниз с высоты. Прибывшие медики провели реанимацию, однако спасти мужчину не удалось.





Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов ГКСЭ проводится осмотр, фиксируется следовая картина, опрашиваются очевидцы, изымается техническая документация. Все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, приведшие к гибели мужчины, будут установлены Фрунзенским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при проведении кровельных работ погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.