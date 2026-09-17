В Минске после столкновения с BMW легковушку отбросило на стену подземного перехода

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Независимости автомобиль "BMW" столкнулся с попутным "Volkswagen", от удара легковушку отбросило на бетонную стену подземного перехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Накануне водитель автомобиля BMW вблизи здания №89 по проспекту Независимости при перестроении не убедился в безопасности совершаемого маневра и столкнулся с попутным автомобилем Volkswagen. От удара Volkswagen отбросило на бетонную стену подземного пешеходного перехода.



Водитель и пассажир автомобиля BMW доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.



На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска, работники МЧС и следственно-оперативная группа.-0-