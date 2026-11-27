



По предварительным данным, сегодня днем при монтаже опалубки ленточного фундамента на строящемся объекте в Советском районе столицы произошло падение автомобильного крана. В результате происшествия 42-летний машинист, находившийся в кабине, оказался под техникой. От полученных травм он скончался.





Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминалистического отдела УСК по г. Минску. Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ проводят детальный осмотр, фиксируется следовая картина, изымается документация по охране труда и технике безопасности.





Все обстоятельства произошедшего будут установлены Советским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, повлекших гибель рабочего, а также соблюдению требований безопасности при проведении работ.-0-

27 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на стройке погиб машинист автокрана. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.