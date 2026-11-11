В Минске на пр.Независимости произошла авария с маршруткой

На месте работают ГАИ и скорая медицинская помощь. По словам водителя маршрутки, в салоне находилось около десяти пассажиров.
По информации комитета по здравоохранению Мингорисполкома, пострадали три человека. Всем оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.
По результатам первичного осмотра трех человек с предварительными диагнозами "сочетанные травмы, переломы, ссадины и ушибы" направили в больницы для углубленного обследования и лечения. Двух пациентов госпитализируют в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, одну пострадавшую доставляют в Минскую областную клиническую больницу.
После полного диагностического обследования и врачебного консилиума специалисты определят дальнейшую тактику лечения пациентов.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 47-летняя водитель DS, предварительно, поворачивала направо со второй полосы, в результате чего столкнулась с попутным маршрутным такси Mercedes. От удара маршрутка совершила наезд на осветительную мачту.-0-
Фото Ярослава Зарецкого