В Минске на пр.Независимости произошла авария с маршруткой

По информации комитета по здравоохранению Мингорисполкома, пострадали три человека. Всем оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия. По информации комитета по здравоохранению Мингорисполкома, пострадали три человека. Всем оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.









Фото Ярослава Зарецкого Фото Ярослава Зарецкого

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с маршруткой произошло на пр.Независимости в Минске, сообщает БЕЛТА.На месте работают ГАИ и скорая медицинская помощь. По словам водителя маршрутки, в салоне находилось около десяти пассажиров.По результатам первичного осмотра трех человек с предварительными диагнозами "сочетанные травмы, переломы, ссадины и ушибы" направили в больницы для углубленного обследования и лечения. Двух пациентов госпитализируют в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, одну пострадавшую доставляют в Минскую областную клиническую больницу.После полного диагностического обследования и врачебного консилиума специалисты определят дальнейшую тактику лечения пациентов.По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 47-летняя водитель DS, предварительно, поворачивала направо со второй полосы, в результате чего столкнулась с попутным маршрутным такси Mercedes. От удара маршрутка совершила наезд на осветительную мачту.-0-