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В Минске на пр.Независимости произошла авария с маршруткой

Опубликовано:

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Происшествия
11 ноября 2026, 10:09

В Минске на пр.Независимости произошла авария с маршруткой

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с маршруткой произошло на пр.Независимости в Минске, сообщает БЕЛТА.

На месте работают ГАИ и скорая медицинская помощь. По словам водителя маршрутки, в салоне находилось около десяти пассажиров.
По информации комитета по здравоохранению Мингорисполкома, пострадали три человека. Всем оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

По результатам первичного осмотра трех человек с предварительными диагнозами "сочетанные травмы, переломы, ссадины и ушибы" направили в больницы для углубленного обследования и лечения. Двух пациентов госпитализируют в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, одну пострадавшую доставляют в Минскую областную клиническую больницу.

После полного диагностического обследования и врачебного консилиума специалисты определят дальнейшую тактику лечения пациентов.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 47-летняя водитель DS, предварительно, поворачивала направо со второй полосы, в результате чего столкнулась с попутным маршрутным такси Mercedes. От удара маршрутка совершила наезд на осветительную мачту.-0-

Фото Ярослава Зарецкого
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