В Минске на пересечении пр.Рокоссовского и ул.Плеханова затруднено движение транспорта

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении пр.Рокоссовского и ул.Плеханова из-за ДТП затруднено движение транспорта по пр.Рокоссовского в обоих направлениях. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Также остановлено движение трамваев на маршрутах №3 и №6. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г.Минска и аварийная служба.





Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сегодня на пересечении пр.Рокоссовского и ул.Плеханова произошло столкновение скорой медицинской помощи и трамвая. В результате ДТП двое пассажиров машины скорой помощи (медработники), а также водитель трамвая доставлены в учреждение здравоохранения для дальнейшего обследования. На момент столкновения транспортировка пациента в скорой не осуществлялась.





Проводятся аварийно-восстановительные работы на трамвайных путях.-0-