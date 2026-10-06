В Минске мошенники использовали 17-летнего иностранца в качестве курьера

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске оперативники уголовного розыска установили 17-летнего иностранца, которого мошенники использовали в качестве курьера. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.





Все началось с телефонного звонка: мошенники представились сотрудниками оператора сотовой связи и предложили продлить договор. Для этого парень назвал код из СМС. Вскоре с ним связался лжесотрудник правоохранительных органов. Он заявил, что из-за утечки данных мошенники теперь проводят от имени юноши незаконные финансовые операции. Испугавшись возможной уголовной ответственности, подросток согласился выполнять все указания аферистов.





Сначала он "задекларировал" около $2 тыс. - это были сбережения его родителей. Деньги парень передал человеку, которого ему представили как инкассатора.





Затем юноша встретился с 16-летним учащимся столичного колледжа. По инструкции мошенников парень должен был забрать у студента пакет и отвезти по указанным координатам. Сам курьер при этом думал, что помогает "задекларировать" денежные средства. На деле же второй подросток тоже оказался жертвой обмана.





Схема была аналогичной: ему позвонили, якобы чтобы продлить договор с мобильным оператором, выманили код из СМС, а затем запугали рассказами о финансовых махинациях от его имени. В результате учащийся колледжа передал курьеру около 8 тыс. рублей в эквиваленте.





По данному факту сотрудники Фрунзенского РУВД проводят проверку.-0-