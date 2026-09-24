24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка врезалась в подземный паркинг. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем. 42-летний водитель автомобиля марки Skoda ехал по ул.Щорса. Вблизи дома №19 по пр.Дзержинского он наехал на подземный паркинг.



Предварительно, мужчине стало плохо во время движения. Он доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.-0-