24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка врезалась в подземный паркинг. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем. 42-летний водитель автомобиля марки Skoda ехал по ул.Щорса. Вблизи дома №19 по пр.Дзержинского он наехал на подземный паркинг.
Предварительно, мужчине стало плохо во время движения. Он доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.-0-
Происшествия
24 сентября 2026, 18:03
В Минске легковушка врезалась в подземный паркинг
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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