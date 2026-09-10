10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске эвакуировано 50 человек из-за возгорания в магазине, сообщили БЕЛТА в МЧС.
ЧС произошло в магазине на первом этаже девятиэтажки по ул.Червякова. Возгорание произошло в бытовом помещении. Персонал объекта, задействовав систему оповещения, эвакуировал из магазина 50 человек.
Возгорание ликвидировано. Работники МЧС провели специальную вентиляцию с использованием дымососов. На месте инцидента работали 7 единиц спасательного ведомства.
Как уточнили в МЧС, никто не пострадал. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-
Происшествия
10 сентября 2026, 21:24
В Минске эвакуировано 50 человек из-за возгорания в магазине
Скриншот видео МЧС
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