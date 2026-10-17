В Минске 10-летний велосипедист попал под колеса автомобиля из-за несоблюдения ПДД

17 октября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. В Минске 10-летний велосипедист попал под колеса автомобиля, не спешившись при пересечении проезжей части. Об этом сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.



Авария произошла накануне вечером на проспекте Дзержинского. По предварительной информации, мальчик пересекал дорогу на велосипеде, когда на него совершил наезд водитель автомобиля Aion. Ребенка доставили в учреждение здравоохранения для обследования. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.



В Госавтоинспекции напоминают: при пересечении проезжей части велосипедисту необходимо спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед рядом с собой, если правилами не предусмотрен иной порядок движения. Несоблюдение требований ПДД создает угрозу жизни и здоровью.



ГАИ также призывает водителей быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов и мест, где могут находиться дети. Родителям рекомендуют контролировать досуг несовершеннолетних и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения на дороге, в том числе при использовании велосипедов и средств персональной мобильности.-0-