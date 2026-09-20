20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе легковушка вылетела с дороги и перевернулась, водитель погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло около 10.20 по ул.Сельской в аг. Богдановка. 26-летний водитель на BMW не справился с управлением, вылетел в правый кювет и опрокинулся. Молодой человек погиб на месте. Следствием будет дана правовая оценка.
Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать установленные ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.-0-
Происшествия
20 сентября 2026, 19:28
В Лунинецком районе машина вылетела в кювет и перевернулась: водитель погиб
Фото УВД Брестского облисполкома
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