В Лунинецком районе машина вылетела в кювет и перевернулась: водитель погиб

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе легковушка вылетела с дороги и перевернулась, водитель погиб. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.



ДТП произошло около 10.20 по ул.Сельской в аг. Богдановка. 26-летний водитель на BMW не справился с управлением, вылетел в правый кювет и опрокинулся. Молодой человек погиб на месте. Следствием будет дана правовая оценка.



Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать установленные ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.-0-