4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе мальчик решил поджечь слайм и получил ожоги. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
В 22.42 3 октября спасатели получили сигнал, что из д. Великие Укроповичи с ожогами госпитализирован мальчик 2016 года рождения. Как уточнили в МЧС, со слов дежурного врача, ребенок поступил с термическими ожогами головы I, II и III степени, пострадало 3% кожного покрова, также диагностирована ингаляционная травма I степени.
Как выяснилось, мальчик приехал в деревню из Минска погостить к бабушке. Вместе со своим двоюродным братом он решил поджечь слайм, в результате получил травмы.-0-
Происшествия
04 октября 2026, 16:38
В Логойском районе мальчик получил ожоги при попытке поджечь слайм
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